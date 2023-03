Twee mannen uit Deventer in verdachte auto leiden politie naar hennepkwekerij

In het nieuwe Medisch Centrum Stadspoort in Deventer wil de zorg niet alleen samen zitten, maar ook samen werken

Het nieuwe Medisch Centrum Stadspoort, bij de gelijknamige parkeergarage in Deventer, is binnen drie maanden na opening alweer verder gegroeid als het gaat om het zorgaanbod. En het centrum hoopt op meer zorgaanbieders. ,,Juist omdat we hier niet alleen samen zitten, maar ook echt samen werken.’’