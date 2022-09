Twee weken na de grote brand in Deventer: de kaaswinkel is weer open, maar hoe zit het met de rest?

Beryl ziet gestolen bakfiets in de IJssel bij Deventer liggen: ‘Straks gaat-ie zwemmen’

De bakfiets van Beryl Kostverloren (47) is afgelopen nacht in de IJssel in Deventer gegooid. De schipper van het lokale pontje zag vanmorgen samen met een collega ineens een klep bovendrijven. Al snel was duidelijk dat het om de bakfiets van Kostverloren ging. Ze kreeg dan ook een bijzonder telefoontje.

23 augustus