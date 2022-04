Tweede seizoen van succesvolle Deventer serie ‘De Wasstraat’ in aantocht: ‘Het wordt fantastisch’

MeT vIdEo Massale vissterfte in Deventer, hengel­sport­ver­e­ni­ging stelt visverbod in: ‘Het doet pijn dat dit gebeurt’

In Deventer leggen karpers de afgelopen weken massaal het loodje. De Deventer Hengelsportvereniging en het Waterschap tasten nog in het duister over de oorzaak, maar een parasiet zou wel eens de oorzaak kunnen zijn. De hengelsportvereniging heeft daarom een visverbod afgekondigd voor de Bergweidekolk, de plek waar de meeste sterfte is. ,,Ik vis hier elke twee weken. Het doet pijn dat dit gebeurt.”

19 april