MET VIDEO Droom voor Onno (28) komt uit met eigen spoorbaan op station Deventer: ‘Iedereen mag komen spelen’

Wat is een mooiere plek om je eigen houten spoorbaan mogen opbouwen, van zeker 100 meter lang, dan op een écht station? Voor Onno van Hooren (28), zijn leven lang gek van treinen, komt in de klassieke restauratie van station Deventer die droom uit. ,,Ik heb ook weleens in een museum gestaan, maar dit is veel mooier.”

4 mei