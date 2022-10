Uiterwaarden tussen Deventer en Olst worden domein van waterbuffels: ‘Keizersrande de ideale plek’

Marloes uit Deventer combineert baan met zorg voor haar vrouw Marleen én schoonmoe­der: ‘We genieten van de kleine dingen’

Zoveel mogelijk naar Go Ahead Eagles, samen een serie kijken op tv, genieten van de vogels in de tuin: het leven van Marleen Janssen en Marloes Siewes uit Deventer is veelzijdig, maar ook heel turbulent. Marleen is al jarenlang ziek en wordt verzorgd door Marloes, die daarnaast óók nog eens fulltime werkt. In november laten ze ‘met een lach en een traan’ zien hoe hun leven eruit ziet in het nieuwe tv-programma Kanaal Sociaal.

24 oktober