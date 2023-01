Uitvliegende avonturier Te Riele zet met treffer tegen AZC de kroon op zijn afscheidsduel

met video Prestigieu­ze prijs voor Burgerwees­huis steun in rug: ‘Andere poppodia krijgen mee wat in Deventer gebeurt’

Net nu poppodium Het Burgerweeshuis misschien onder één dak moet met de Deventer Schouwburg, wint het een belangrijke prijs. Het ‘Burger’ wint de titel ‘Beste Podium’ van de IJzeren Podiumdier-awards op de Eurosonic Noorderslag conferentie in Groningen. Toeval, of is het een boodschap? Vijf – oh nee, toch zes – vragen aan directeur Kelly Hammer.

