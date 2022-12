Uitzendbureau 2 Flex Deventer failliet

Fotoserie Weer volop plek in Deventer Brinkgara­ge: ‘Je kon bij de uitgang echt moeilijk draaien’

Alle 300 plekken van de parkeergarage onder de Wilhelminabrug zijn weer beschikbaar. De Brinkgarage in Deventer heeft een ware metamorfose ondergaan. Ergernissen over krappe bochten en gebrekkige verlichting zijn verholpen. „Voor mensen die boodschappen doen in de stad is het een uitkomst.”

6:00