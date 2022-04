Van bomvolle Brink naar verse panini’s: dit is de Koningsdag van rasechte Deventenaar Stefano (36)

Dit zijn de nieuwe bewoners van plan met bekende fabriek: ‘Zoiets vind je haast niet meer in Deventer’

De verbouwing loopt wat stroef, maar Jan-Bart Bergers en Michiel Groeneveld zijn nu al trots. De twee mogen straks in één van Deventers bekendste fabrieken wonen. In het jaren dertigcomplex van Zandhuis & Zwart komen zeven loftwoningen. ,,Industriële panden moeten in ere worden hersteld.’’

22 april