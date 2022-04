Van der Plas (BBB) draaide als stagiaire mee in ziekenhuis: ‘Als hij maar geen alvleesklierkanker heeft, dacht ik’

Al eerder klachten over docent die weg moest bij Deventer school na vondst kinderpor­no

Van indringend aankijken tot te dichtbij komen. Meerdere leerlingen van school De Boerhaave in Deventer hebben vorig schooljaar geklaagd over de gymdocent die later stilletjes de deur is gewezen, nadat bij hem kinderporno zou zijn aangetroffen. Het gaat in alle gevallen om klachten van ongewenst gedrag.

