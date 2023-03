Van Dop na late afgelasting GA Eagles: ‘Er werd voldaan aan twee regels’

Na een avond die aan elkaar hing van verbazing en verrassingen, was de eindstand vrijdag dat Go Ahead Eagles en RKC Waalwijk binnenkort noodgedwongen op herhaling moeten. Het duel werd door sneeuwval op het laatste moment afgelast. Jan Willem van Dop, algemeen directeur van Go Ahead Eagles, reageert.