Van ‘mama woar is mien pils’, naar de Normaal-fanshop met zijn dochter: ‘Lochem voelt als een reünie’

Dit stuurden jullie in: molen in Bathmen valt in de smaak • Burgemees­ter pakt onkruid in de tuin aan

Marianne stuurde ons een foto van de mooie molen in Bathmen in, terwijl even verderop in Deventer de burgemeester op pad ging om eens in de tuin aan het werk te gaan! En: Brummen was het decor van een bijzondere bijeenkomst. Dat stuurden onze lezers uit Deventer, Zutphen, Salland en de Achterhoek deze week in.