Veel is veranderd in Theehuis De Lemelerberg, maar het recept van de appeltaart blijft overeind

Dimence investeert in ‘buitenpsy­cho­loog’. Dit is waarom

De wind in de haren, de dennengeur in het bos; in de natuur zijn werkt voor velen heilzaam. Dat het ook mensen met mentale problemen kan helpen, daarvan raakt de ggz steeds meer overtuigd. Dimence Groep ziet kansen en introduceert de buitenpsycholoog.