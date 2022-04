Veel schade door felle brand in Deventer schuurtje, bewoners met de schrik vrij: ‘Het was één grote zooi’

Update Albert Heijn in Deventer na overval weer geopend, dader nog voortvluch­tig

De Albert Heijn in winkelcentrum Colmschate in Deventer is vanmorgen weer open gegaan. De supermarkt werd gisteravond kort voor sluitingstijd overvallen door een gewapende man. Het geschrokken personeel is daarna opgevangen. De dader was zaterdagmiddag nog voortvluchtig.

16 april