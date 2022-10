Veelbesproken buslijn tussen Deventer en Borculo komt terug: ‘Dit is zeer goed nieuws’

Deventer horecaty­coon Sahin kruipt door het oog van de naald: veiling inboedel zeven zaken van tafel

De inboedelveilingen van zeven horecazaken van Ayhan Sahin gaan (voorlopig) niet door. De horecatycoon uit Twello ligt in de clinch met de Belastingdienst, omdat hij ruim een miljoen euro aan belasting is verschuldigd. Zaken in Deventer, Zutphen en de gemeente Voorst dreigden ten onder te gaan, maar hij heeft vandaag op het nippertje een schikking getroffen in een kort geding.

3 oktober