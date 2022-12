Vega-bitterbal en -burger straks de norm in Deventer stadhuis? Als het aan deze partijen ligt wel

‘Buurtje pesten’ of niet, bedrijfs­plan­nen van zorgboerde­rij in Diepenveen komen in handen van buurman

Eigenaren van een zorg- en recreatieboerderij in Diepenveen vangen bot bij de rechter in Zwolle. Ze moeten met lede ogen aanzien hoe de gemeente Deventer bedrijfsinformatie gaat delen met hun buurman, met wie ze al jaren in de clinch liggen. Volgens de rechter is er geen reden voor de gemeente Deventer om níet mee te werken aan een Woo-verzoek (Wet open overheid) dat de buurman eerder indiende.

14 december