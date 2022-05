Verbouwing Deventer daklozenopvang gaat door ondanks misrekening: ‘Geen tweede Mimik’

Deventer moordzaak mogelijk nog niet afgesloten: ‘Over twee weken duidelijk­heid over indienen herzie­nings­ver­zoek’

Advocaat Geert-Jan Knoops maakt over twee weken bekend of hij een nieuw herzieningsverzoek gaat indienen bij de Hoge Raad in de Deventer moordzaak uit 1999. Volgens de advocaat, die veroordeelde Ernest Louwes bijstaat, heeft hij een ‘lijvig onderzoeksrapport’ ontvangen van advocaat-generaal Diederik Aben van de Hoge Raad.

17 mei