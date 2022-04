Verkeer muurvast in Deventer tijdens ochtendspits, ongeval A1 lijkt oorzaak

Ook verderop, op bijvoorbeeld de Handelskade, maar ook de weg langs de IJssel is het stilstaan en stapvoets rijden. Op het Hanzetracé en bij de Wilhelminabrug is er ook amper door komen aan. De drukte is naar verwachting tegen 9 uur afgenomen.

A1

Het verkeer in de stad lijkt dichtgeslibt in verband met een ongeval op de A1 . Het betekent dat veel verkeer een weg zoekt door de stad en de provinciale weg van over de IJssel naar Colmschate/Holten. En vice versa.

Het leidt in de stad tot auto's die draaien en keren of zelfs via het fietspad proberen de drukte te ontvluchten. Fietsers hebben - uiteraard - nergens last van. ,,Ga toch fietsen, met dit lekkere weer toch?”, roept een vrouw, terwijl ze vrolijk een rij auto‘s passeert op de Singel.