Vermissing Ercan (29): puin is weg, maar ‘spoorzoeken’ in huis Deventer gaat door

De politiecaravan en de vuilcontainer mogen dan weg zijn aan de Zevenbergenstraat in Deventer, binnen gaat het onderzoek naar de vermiste Apeldoorner Ercan Öztürk gewoon door. De familie hoopt vurig op een doorbraak, maar de politie kan en wil op dit moment niet zeggen of dat ook gaat lukken.

Het onderzoek begon gisteren in alle vroegte in de woning die een half jaar geleden ook al eens was uitgekamd in de zoektocht naar Öztürk (29), de Apeldoorner die maart vorig jaar spoorloos verdween. Tot verrassing van de buurt werd de woning opnieuw afgeschermd met doeken en parkeerde de politie een grote caravan en puincontainer voor de deur.

Boor en stofzuiger

Nieuwe informatie en het gebruik van nieuwe forensische technieken zouden wel eens tot een doorbraak kunnen leiden, maar de politie wil dat ‘in het kader van het onderzoek’ niet verder toelichten. De caravan, de mobiele toiletten en de puincontainer zijn inmiddels weg. Het pand was verzegeld maar ook dat is verwijderd. Desondanks gaat volgens een politiewoordvoerder het onderzoek in de woning de komende dagen gewoon door.

Volledig scherm De nieuwe huiszoeking aan de Zevenbergenstraat in Deventer begon gistermorgen. © Rens Hulman

Gisteren was dat onderzoek ook goed hoorbaar en waren er geluiden alsof er verbouwd werd. Zo werd er geboord en stond er een stofzuiger voor het pand. De container is volgens een politiewoordvoerder inderdaad gebruikt ‘om het puin dat afkomstig is van de zoeking, en dat voor ons niet interessant is, in af te voeren’.

Goede afloop

De familie van Ercan liet bij monde van zijn broer Cihan weten nog steeds hoop te houden op een goede afloop. Maar ook hij weet niet welke aanknopingspunten de politie precies heeft. ,,We gaan er vanuit dat er nieuwe tips zijn binnengekomen. Laten we het hopen dat er eindelijk een doorbraak in de zaak komt.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.