Vermiste Deventenaar na urenlange zoektocht met heli gevonden

Zilver én brons, Thomas Krol uit Deventer herpakt zich op WK afstanden: ‘Dit maakt een hoop goed’

Pieken op het juiste moment, Thomas Krol weet in de schoot van trainer Jac Orie als geen ander hoe dat moet. Het leverde dit weekeinde tijdens de WK afstanden in Heerenveen twee keer eremetaal op. ,,Dit maakt een hoop goed”, aldus de Deventenaar, die zondag derde werd op de 1500 meter, nadat hij een dag eerder zilver had gepakt op de 1000 meter.