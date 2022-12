Vijftig jaar na lugubere Deventer putmoord: wie bracht omstreden kroegbaas om het leven?

Deventer drukkerij Donald Duck gesloopt, maar welk lot wacht logo dat Deventer skyline kenmerkt?

Een megaklus, die tot ver in 2023 doorgaat. Dat is de sloop van het imposante Roto Smeets-complex. De drukkerij maakt plaats voor honderden woningen. Miljoenen kilo’s materiaal worden afgevoerd of hergebruikt. Onduidelijk is nog het lot van het bekende, gele Roto Smeets-logo. Een herkenningspunt in de Deventer skyline, dat hoog op het dak stond en al vanaf ver was te zien.

20 december