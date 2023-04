Vlaamse stripauteur logeert in Oost-Nederlandse avonturen

Kleding­ruil in Deventer stijgt explosief: ‘We begonnen met 6 mensen, nu hebben we 360 deelnemers’

Tweedehands is hip. En de verkoop van tweedehandskleding stijgt explosief. Dat is vooral te danken aan online initiatieven zoals ‘kledingmarktplaats’ Vinted. Er zijn ook gratis ruilgroepen waar de eenvoud vanaf spat, zoals Clothing Loop Deventer. ,,We begonnen 2,5 jaar geleden met 6 mensen, nu hebben we 360 deelnemers.’’