Vluchtelingen verblijven drie extra maanden in oude Deventer school, buurt laat infoavond schieten

MET VIDEO Topjaar Holtense WK-debutant Jansen veranderde de ‘boerenpum­mel’ amper: ‘Ben nog gewoon Danny, maar kan niet meer naar de keet’

Vorig jaar vierde de Holtense darter Danny Jansen (20) oud en nieuw in een boerenkeet met flink wat bier, nu is de debutant hij tijdens de jaarwisseling misschien nog wel actief op het WK in Londen. Zijn vrienden zullen hem in de keet in elk geval niet meer zien, na een jaar waarin hij internationaal doorbrak.

20 december