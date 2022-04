Voetbalfeestje bij de Alm in Deventer: ‘Tjonge wat een ontlading!’

Video Aldi opent nieuw distribu­tie­cen­trum in Deventer en zo ziet het er van binnen uit

Stellingkasten tot enorme hoogtes. Heftrucks zoeven heen en weer. Wat je in de supermarkt ziet liggen, komt hier vandaan, uit Deventer. Aldi opent vandaag officieel het nieuwe distributiecentrum langs de A1 in Deventer. Dit is de samenvoeging van de distributiecentra die eerder in Ommen en Groenlo in bedrijf waren.

