‘Voetbalstadion in woonwijk is geen plek voor concert’

met video Tweede autobrand in Deventer binnen 48 uur

In de nacht van 30 juni op 1 juli is een auto in de brand gevlogen in Deventer. De voorzijde van het voertuig is volledig uitgebrand. Het incident gebeurde rond 02:30 aan de Graaf Reinoldstraat. In de nacht daarvoor, op 29 juni, brandde er ook al een auto uit aan de Zevenbergenstraat.