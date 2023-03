Voor Kim is sloeproeien het mooiste dat er is: 'Deventer vanaf het water is magisch'

indebuurt.nlVoor de één is het ‘gewoon’ een hobby, maar voor Kim Oude Luttikhuis (43) is het veel meer dan dat: sloeproeien. Door weer en wind roeit ze met haar team in een roeisloep over de IJssel. “Vanaf het water is Deventer nog veel mooier”, vertelt ze.

Kim begon bijna tien jaar geleden met sloeproeien in Weesp. Toen zij en haar man besloten om naar het oosten van het land te verhuizen, was voor Kim één ding overduidelijk: het sloeproeien wilde ze niet opzeggen. Omdat haar nieuwe woonplaats Enschede geen sloeproeivereniging had, kwam ze terecht in Deventer bij Daventre Portu. Inmiddels reist ze al drie jaar twee keer per week op en neer om te roeien op de IJssel. “Het is zo’n gave sport, het tikt alles van mijn lijstje af: fanatiek, kracht, lekker buiten, een goede sfeer en veel gezelligheid nadien”, zegt ze.

Woeste sport

De roeiboten die sloeproeiers gebruiken, stammen uit de tijd van de VOC, vertelt Kim. De boten wegen tussen de vijfhonderd en vijftienhonderd kilo en werden vroeger gebruikt als reddingssloepen die meegingen op zee. “Het is best een rauwe sport, heel anders dan het gewone roeien. Zelfs met hoge golven, windkracht 6 of in het donker kunnen wij het water op”, vertelt ze. “Het lijkt heel woest, maar daar groei je vanzelf wel in”, voegt ze lachend toe. “Al moet je wel tegen blaren kunnen, want in het begin ga je die gegarandeerd krijgen op je handen en billen.”

Kim (rechtsvoor) in actie op de IJssel met een gemixt team van Daventre Portu © Daventre Portu

Roeien voor elk niveau

Kim is een fanatieke sloeproeister. Ze houdt van wedstrijden, traint twee keer per week en valt af en toe in bij andere sloeproeiverenigingen, zoals die van Zwolle. “Mijn team roeit de meeste wedstrijden van Daventre Portu, maar er zijn ook genoeg leden die het veel rustiger aan doen. Elk team heeft een andere ambitie”, vertelt ze. “Als je begint met roeien, ontdek je vanzelf welk team bij je past. Wij hebben nu elf teams en er ontstaan weleens gaten, of er worden nieuwe teams gevormd als er genoeg animo is.”

Een echte teamsport

Het sloeproeien brengt Kim ook veel ontspanning. “De boot gaat in een soort cadans over het water. Je bent lekker in de natuur en het ritme van de roeiriemen is bijna meditatief.” Ook de momenten die ze met haar team beleeft, zijn bijzonder. “Je bent als team verantwoordelijk voor de sloep. Je moet hem zelf uit het water halen, de trailer op takelen en naar een wedstrijd rijden. In de boot lever je echt een prestatie samen. Ik kom weleens met kippenvel en tranen over mijn wangen over de finish.”

Het team van Kim, Team Idunn © Daventre Portu

Ontspanning en feestjes

Na hard sporten is het tijd voor gezelligheid, ook daar zijn sloeproeiers goed in. “De feestjes zijn echt legendarisch. We roeien weleens bijzondere tochten, van Harlingen naar Terschelling bijvoorbeeld. Je slaapt dan op een oud zeilschip en daar wordt ’s avonds goed gefeest. Op zondag gaan we hartstikke brak naar huis”, lacht ze.

Deventer vanaf het water

Het meest bijzondere aan roeien op de IJssel vindt Kim de veranderlijkheid van de natuur. “De rivier en Deventer zien er elke dag anders uit.” Het voorjaar en najaar vindt ze prachtig, maar ook de winter heeft iets magisch. “De natuur komt veel intenser binnen, omdat het water dan donker is. Laatst stonden Venus en Jupiter zo duidelijk aan de hemel, dat was magisch”, zegt Kim. “Ik heb veel meer respect gekregen voor de natuur sinds ik dit doe. Van avondrood tot zomerzon, alles is prachtig. En soms smokkelen we een flesje rosé mee aan boord, om van de avondzon te genieten.”

Zin om Deventer vanaf het water te ontdekken? Daventre Portu is op zoek naar nieuwe vrouwelijke leden. Je kunt vrijblijvend meeroeien om te ontdekken of het iets voor je is. Sloeproeien is voor sporters van elk niveau en alle leeftijden, ervaring is niet verplicht.

