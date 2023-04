Voor niks, nada, noppes: hier in Deventer haal je gratis bloemenzaadjes

indebuurt.nl Goed om te weten: deze maatrege­len treft gemeente Deventer voor Koningsdag 2023

Om ervoor te zorgen dat alles goed en veilig verloopt tijdens Koningsdag in Deventer gelden er een aantal regels in de stad. Zo is er een glasvrije zone in het centrum en kun je niet overal parkeren. Check hier welke maatregelen de gemeente Deventer treft voor Koningsdag 2023.