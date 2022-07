Vrachtauto klem onder spoorbrug Brinkgreverweg in Deventer (en dat is niet de eerste keer)

Update Supermarkt bij winkelcen­trum in Deventer kort ontruimd na rook in magazijn: geen brand gevonden

Een vestiging van de supermarkt Dirk van den Broek in de wijk Borgele in Deventer werd maandagmorgen rond 10.45 uur even ontruimd, nadat personeel rookontwikkeling ontdekte in het magazijn. Klanten en werknemers moesten daarop buiten wachten, omdat niet duidelijk was waar die rook vandaan kwam.

27 juni