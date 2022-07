Vrachtauto klem onder spoorbrug in Deventer: treinverkeer gestremd van en naar Zutphen

met video Koffie, gebak, alcohol­vrij bier en vooral veel liefde voor de racefiets in De Meet in Deventer: ‘De koers staat hier aan’

Je kon er al anderhalve maand terecht om je racefiets, gravelbike of mountainbike te laten repareren, en sinds zaterdag ook voor een bak koffie of een alcoholvrij biertje. Fietslokaal De Meet is nu écht de plek waar Deventer vrienden Nick Melis en Koen van Bremen van droomden. ,,Dit miste Deventer nog.’’

