Vrachtwagenchauffeur rijdt zichzelf klem achter vangrail A1 bij Deventer

Donderdagavond ging het mis bij de oprit Deventer richting Hengelo. Een Duitse vrachtwagencombinatie gleed van de weg het gras in. Onderaan in het gras beland was de meest praktische oplossing: gewoon weer omhoog. Dus dat deed de chauffeur. Om vervolgens met zijn combinatie en al bovenaan het talud een vangrail op te merken. De rijbaan daarachter onbereikbaar.

Vrachtwagen achter de vangrail op de A1 bij Deventer. Hoe kom je weer op de weg? Dat gaat lang duren.

Doorhobbelen naar het fietspad

Passerende automobilisten zagen de situatie en belden 112 over een ongeval. Maar eigenlijk was er nog geen ongeval. Dus is in overleg met Rijkswaterstaat en de politie besloten de man door te laten hobbelen. Zo’n vijfhonderd meter verderop is een fietspad ter hoogte van de Porsche-garage.

Maar na honderd meter was het geluk van de chauffeur echt ten einde. De vrachtwagen reed zichzelf compleet vast in de blubber en kon niet meer voor- of achteruit. Een sleepwagen schiet te hulp. Maar de dichtsbijzijnde verharding zonder vangrail ertussen is toch echt honderden meters verderop.

Er moeten rijplaten komen, besluit de sleper. Vierhonderd meter. De schatting aan het einde van de avond is dat de vrachtwagen rond een uur of vier à vijf in de ochtend zijn weg kan vervolgen.

Ongeschonden. Dat wel.

