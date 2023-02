Vroege goals brengen GA Eagles belangrijke zege in tumultueuze derby met FC Twente

met videoEen onderbreking van liefst een halfuur wegens ongeregeldheden op de tribunes deerde Go Ahead Eagles niet in de derby tegen subtopper FC Twente. Vroege goals van Rommens en Lidberg bleken voldoende om de Tukkers te knakken (2-0). GA Eagles speelde de wedstrijd toen iedereen weer tot rust was gekomen ook vrij koeltjes uit. Een grote stap richting handhaving in de eredivisie.

Bij GA Eagles bleek Willum Willumsson toch fit genoeg om te starten. Afwezig waren wel Bas Kuipers (elleboog), Enric Llansana (enkel) en Oliver Edvardsen (hamstring). Ook tegenstander Twente kampte met personele zorgen: Robin Propper (blessure) en Ramiz Zerrouki (ziek) haakten af voor het duel in Deventer.

De thuisploeg vloog als een razende uit de startblokken en had na een dik kwartier al stevige grip op de derby dankzij treffers van Rommens en Lidberg. De eerste treffer, van Rommens, was helemaal niet bedoeld als schot op doel, maar als voorzet op Lidberg. De bal zeilde echter niet alleen voorbij aan de Zweed, maar verraste ook keeper Unnerstall van Twente, wat de 1-0 was.

Tien minuten later was Rommens opnieuw ‘aangever’, deze keer vond hij wel de kruin van Lidberg uit een vrije trap. De Zweed kopte onberispelijk binnen: 2-0 en GA Eagles op rozen.

Volledig scherm De 2-0 van Lidberg, al vroeg in de wedstrijd. Dat zou ook de eindstand blijken. © Pro Shots / Ron Jonker

Met de snelle treffers ging de lont alleen ook in het kruitvat op de tribunes. Nadat arbiter Oostrom al dreigde om naar binnen te gaan toen er vuurwerk van de tribunes kwam, staakte hij het duel wel toen Twente-supporters begonnen om stoeltjes in het bezoekersvak los te trekken en op het veld te gooien.

Liefst een halfuur lag de wedstrijd vervolgens stil. Toen Oostrom het duel weer in gang had gezet, ontspon zich een leuke, open wedstrijd waarbij beide teams nadrukkelijk op zoek gingen naar goals. De break had Twente niet per se slecht gedaan, de bezoekers kwamen ook een paar keer gevaarlijk in de buurt van De Lange. AL hoefde de GA Eagles-goalie pas aan het eind van de eerste helft echt aan de bak, op een schot van Cerny.

GA Eagles was vooral slordig in de laatste pass of voorzet. Al had Stokkers de 3-0 moeten maken toen hij door de ingevallen Fernandes (Willumsson geblesseerd) knap werd weggestokken. Oog in oog met Unnerstall schoof Stokkers de bal naast.

Twente bleef zodoende in leven en de Tukkers kregen vlak na rust weer een aardige kans. De Lange redde opnieuw, op een inzet van Steijn. Verder was de tweede helft van beduidend minder allooi dan de eerste, al kon dat ook bijna niet anders. Twente was onder de maat en GA Eagles hoefde niet zo nodig meer.

De eerste zege op een (sub)topper in de eredivisie kwam zodoende tot stand en was na de tegenvallers van de laatste weken (verlies tegen ADO en Sparta) ook zeer welkom voor de ploeg van Hake. Met 25 punten in de tas kan GA Eagles de komende twee duels tegen Emmen en Cambuur (beiden uit) zelfs al een heel groot voorschot nemen op een hernieuwd seizoen op het hoogste niveau.

GA Eagles - FC Twente 2-0 (2-0). 6. Philippe Rommens 1-0, 16. Isac Lidberg 2-0. Scheidsrechter: Oostrom. Gele kaart: Vlap (FC Twente). Toeschouwers: 9.848.

Opstelling GA Eagles: De Lange; Deijl, Nauber, Amofa, Fontan; Idzes, Rommens, Willumsson (34. Fernandes), Adekanye (78. Oppegard); Lidberg, Stokkers (88. Sow).

Opstelling FC Twente: Unnerstall; Brenet, Hilgers, Salah-Eddine (46. Vlap), Smal; Steijn (71. Rots), Kjolo, Bruns (46. Sampsted); Cerny, Van Wolfswinkel, Misidjan (71. Ugalde).

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.