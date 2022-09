Vrolijk gekleurde doeken bedekken lelijk litteken in de binnenstad van Deventer

Liubchenko uit Oekraïne speelt persoonlij­ke voorstel­ling in Mimik Deventer

Ze groeide op in Oekraïne, maar verliet haar huis om in Nederland te gaan wonen. Nu komt Anastasiia Liubchenko zondag met de voorstelling Thuis in het Deventer theater Mimik. De uitvoering die dag is geïnspireerd op het persoonlijke verhaal van haar.

21 september