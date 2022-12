Vrouw (52) steekt ineens man in wang bij verslaafdenzorg in Deventer: ‘Als hij gewoon had geantwoord, had ik niets gedaan’

Deventer Kindcen­trum barst uit zijn voegen, maar komt 1,1 miljoen euro tekort voor uitbrei­ding

Kindcentrum Rivierenwijk in Deventer zit overvol. De groei van het aantal leerlingen is niet te stoppen. Meer lokalen zijn keihard nodig. De gemeente heeft geld vrijgemaakt, maar dat bedrag blijkt lang niet genoeg. Dik 1,1 miljoen euro extra is nodig om in de toekomst zo’n 400 kinderen les te kunnen geven.

26 november