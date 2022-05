Vrouw (79) overleden aan verwondingen: politie reconstrueert minutieus ongeval Deventer

met video Meisje van regendou­che in Deventer niet gevonden, bedrijf wijst golf aan me­dia-aan­dacht af

De bedrijfseigenaar die donderdag een oproep op Facebook plaatste om het meisje te vinden dat door een van zijn medewerkers in Deventer op een regendouche was getrakteerd, is vandaag overstelpt door de media. Danny Stelder wees alle interview-verzoeken af. ,,Het begon erop te lijken dat wij er via een marketingstunt een slaatje uit probeerden te slaan, maar dat is absoluut mijn doel niet geweest.”

