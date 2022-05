Vrouw (79) zwaargewond nadat ze in Deventer op haar fiets wordt aangereden door automobilist

Biografe Etty Hillesum ‘ontdekt’ kostbaar bezit familie en dat keert terug naar Deventer

Een waardevol aandenken aan Etty Hillesum en haar familie krijgt een vaste plek in het Etty Hillesum Centrum in Deventer. Het gaat om een horloge van vader Louis, net als Etty in de oorlog vermoord in Auschwitz. Judith Koelemeijer, die werkt aan de biografie van Etty, is het uurwerk op het spoor gekomen. ,,Het is één van de nog weinige originele bezittingen van de familie.”

26 april