Vrouw is troef in Overijsselse politiek: verdubbeling aantal zetels

Zoon leeft zijn droom, vader zit thuis: Somar (20) en Yaser (62) hebben na hun vlucht totaal ander leven

Na hun vlucht uit Syrië hebben Yaser (62) en Somar (20) Jalbout in Nederland een totaal ander leven. Yaser krijgt een herseninfarct, en zit thuis. Somar studeert, en leeft zijn droom. Toch is hun band sterker dan ooit. ,,In het azc moest ik elke dag huilen.’’