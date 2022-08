Vrouw pakt briefgeld op bij kassa in Deventer en stopt het in haar zak: ‘Had het afgegeven’

Wat je vindt mag je niet zomaar houden. Een jonge vrouw die in een Deventer supermarkt geld opraapte en in haar zak stak, wordt door de politie op de vingers getikt. Het briefgeld dwarrelde uit de portemonnee van de klant die voor haar aan de kassa stond.

Ruim drie maanden geleden in de Albert Heijn aan de Johannes van Vlotenlaan. ,,Je ziet geld op de grond liggen dat niet van jou is. Je pakt het geld en stopt het in je jaszak.’’, schrijft de Deventer politie op facebook aan de vrouw die het geld meenam dat de man voor haar per ongeluk liet vallen.

,,We hadden liever gezien dat je het geld bij de servicebalie had afgegeven, maar dat is helaas niet gebeurd.’’ Agenten roepen de opraapster via het social mediabericht tot de orde. De bijgevoegde foto is geblurd ‘omdat we je de kans willen geven om jezelf te melden bij ons’. De vrouw wordt door de politie gevraagd om zich op het bureau te melden of telefonisch contact op te nemen. ,,Hopelijk zien we je snel!’’

Reacties

Onder het bericht van de politie reageren sommige mensen verontwaardigd dat de vrouw wordt aangesproken. ,,Als dit stelen en strafbaar is dan had heel Nederland al een keer vast gezeten! Het is inderdaad wel netjes om het terug te geven maar om dit te plaatsen... pfff’’, reageert iemand. Een ander: ,,Tegenwoordig als je iets vind is het ook al diefstal.’’

Hoe zit het eigenlijk? Er zijn situaties waarin het gezegde ‘wat je vindt mag je houden’ opgaat, maar daar gaat meer aan vooraf dan het oprapen van een paar briefjes. Volgens het Burgerlijk Wetboek Boek 5 ben je verplicht om een vondst te melden bij de gebruiker van het gebouw. In dit geval de Albert Heijn. Ook doe je aangifte van je vinding bij de gemeente. In principe is het zo dat de vinder pas eigenaar wordt als de eigenaar zich niet binnen een jaar meldt. Zo schrijft de gevonden voorwerpensite iLost. Wel is de eigenaar in veel gevallen verplicht om een vindersloon te betalen, als dit binnen een maand niet gebeurt wordt de vinder als nog eigenaar. Als de vinder geen aangifte doet wordt deze na 20 jaar pas eigenaar.

