Waarom de Syrische vluchteling Issam (44) amper in woorden kan uitdrukken wat lopen bij de Brink tot Brinkloop voor hem betekent

Jonge SGP’er Nienke (19) uit Rijssen zet zich in voor behoud van zondags­rust: ‘Heb er wakker van gelegen’

RIJSSEN/HOLTEN - Wat heb je als vrouw te zoeken bij de SGP? De staatkundig gereformeerden hebben het toch niet zo op dames in de politiek? Allemaal onzin, zegt Nienke Pieffers (19). De Rijssense is sinds kort voorzitter van de lokale SGP-jongeren en ze is niet de enige vrouw in die club. „We kunnen nu juist wel wat meer mannen gebruiken.”

7 januari