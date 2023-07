Waarom Go Ahead Eagles de grootste slag op de transfermarkt nog moet slaan

Niet fietsen maar lopen? Vier wandelrou­tes van DwarsDoorS­al­land onderdeel van IJsselbiën­na­le

Op de fiets langs de IJssel om kunstwerken te bekijken. Dat is het idee achter de internationale kunstroute IJsselbiënnale. Maar ook aan wandelaars is gedacht. Maar liefst vier wandelroutes van DwarsDoorSalland zijn opgenomen in het programma.