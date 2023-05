Waarom Jamal Amofa een schoolvoorbeeld is voor het beleid van Go Ahead Eagles

Johannes (37) uit Deventer deelt klap uit aan vriendin omdat ze met Facebook­vriend belde: ‘Ben niet erg fysiek geweest’

Hij kreeg een woedeaanval omdat zijn vriendin met een Facebookvriend aan het bellen was, en deelde een rake klap in haar gezicht uit. Johannes G. (37) uit Deventer ontkent dat het precies zo is gelopen, maar blij met het telefoontje dat zijn partner pleegde was hij allerminst. ,,Ik heb haar wel even aangepakt, maar ik ben niet erg fysiek geweest.”