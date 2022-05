Waarom Shariff jonge Deventenaren meeneemt in de bitcoinrage: ‘Het gaat kinderen sowieso raken’

Met video Het bijzondere verhaal achter de gele zee langs de A1: ‘Wist niet dat de prijs zo zou stijgen’

Grote delen van het landschap in Oost-Nederland zijn veranderd in een betoverende gele zee van koolzaad. Achter dit fenomeen gaat een bijzonder verhaal schuil dat vijftien jaar geleden begon in Deventer. ,,Het is prachtig maar van applaus kun je niet leven’’, zegt Henk Bronsvoort die zijn boerderij met een speciale reden compleet heeft omringd met 11 hectare koolzaad.

8 mei