Wat is de zin van het leven? Journalist Fokke Obbema vertelt erover in Deventer

Journalist Fokke Obbema houdt op zondag 11 december een lezing in de Deventer Veritas Odd Fellow Loge over de vraag: wat is de zin van het leven? Dit doet hij op basis van zijn eigen zoektocht en bevindingen.

Volkskrant-journalist Fokke Obbema kreeg in 2017 een hartstilstand. Hij wordt gered dankzij de alertheid van zijn vrouw. Deze gebeurtenis was voor hem de aanleiding een zoektocht te beginnen naar de vraag: wat is de zin van het leven? Hij schreef er twee boeken over: De zin van het leven (2019) en Een zinvol leven (2021), waarin zijn Volkskrant-interviews zijn gebundeld.

In de lezing gaat Obbema ook in op het belang van het eigen levensverhaal als een manier om houvast in het bestaan te verkrijgen. Door naar ons levensverhaal te kijken, kunnen we weten wie we zijn, stelt hij.

De lezing is toegankelijk voor iedereen en begint om 15.00 uur, inloop vanaf 14.30 uur. De Veritasloge is gehuisvest in het Thomas Wildey Huis aan de Jac. P. Thijsseweg 100 in Deventer. De toegang bedraagt 10 euro. Reserveren is mogelijk via 0570-542350 of 0575-523209 en via een e-mail naar geersepmi@gmail.com of t.ankone@chello.nl.