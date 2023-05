Wéér gaat het mis op gevaarlijk Deventer knelpunt (en deze maatregelen moeten dat oplossen)

BMX-er Schotman vierde in 3-Nations Cup Ahnatal

De Weseper BMX-er Mitchel Schotman (27) stond voor het eerst dit seizoen bij een grote wedstrijd in de finale. In de eindstrijd van de 3-Nations Cup in het Duitse Ahnatal noteerde Schotman zondag met een vierde plek wel zijn slechtste resultaat van de dag.