Wéér is het raak op de A1 bij Wilp: meerdere ongelukken binnen een uur

Bij debatcen­trum De Belofte is woede en geschreeuw geen argument

Amsterdam heeft sinds jaar en dag debatcentrum De Balie, Deventer nu De Belofte. In theater Mimik bereidt een redactie discussies voor rondom borrelende maatschappelijke thema’s in de regio Oost-Nederland. Beleidsbepalers, deskundigen, mediamensen en filosofen discussiëren in panels, bezoekers mogen meedoen.

18 november