Weer nachtelijke brand in Deventer: scooter gaat in rook op

Wéér wordt Deventer trefpunt voor herstel van kanker dakloos: ‘We weten geen locaties meer’

Het Kenniscentrum Oncologie in Deventer moet voor de zesde keer binnen korte tijd verhuizen. De huidige locatie wordt gesloopt. Maar een nieuwe plek is niet in beeld. De PvdA springt in de bres. Of het helpt, is nog onzeker. ,,Hier gaat zoveel tijd en energie in zitten.’’

29 november