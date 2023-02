Weg vrij voor nieuwbouw aan Olsterkampweg in Olst? Deel buurt hoopt van wel, ander deel hoopt van niet

Moreel beroep werknemers Deventer Ziekenhuis op pensioen­fonds: ‘Stop met fossiele investerin­gen’

Via een petitie met 366 handtekeningen, doen werknemers van het Deventer Ziekenhuis een moreel appel op hun Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) te stoppen met investeringen in olie- en gasbedrijven, de fossiele industrie. Vandaag boden Hester Temmink, Anna van der Maas en Laurens Lentfert de petitie aan in Zeist. ,,Investeringen in fossiel staan haaks op zorg en welzijn.”

