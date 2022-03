Weggestopt en uitgebuit, dit is het lot van arbeidsmigranten in Deventer: ‘Het ziet er liefdeloos uit’

Huizen met afgeplakte ramen of waar de gordijnen dag en nacht dicht zijn. In de Rielerweg in Deventer zie je dit veel. Het zijn huizen waar arbeidsmigranten wonen, maar met hoeveel in één huis is gissen. Het gevolg: de overlast in de Deventer volksbuurt Voorstad-Oost neemt toe. ,,Logisch, ze worden niet als mensen behandeld’’, zegt Ellen Demirdag van vakbond FNV.

Ellen Demirdag is donderdagmiddag samen met haar collega Anna naar de Rielerweg gekomen. Ze willen met eigen ogen zien hoe de arbeidsmigranten in de Rielerwegbuurt leven. Het is dagelijkse kost voor de twee vakbondsvrouwen.

,,Ons werk is het in kaart brengen van verhalen van arbeidsmigranten in Nederland. We willen weten of mensen slecht worden behandeld in hun werkende leven hier. We proberen deze mensen te laten opkomen voor hun rechten’’, zegt Demirdag.

Het is een ingespeeld duo, blijkt als ze de Rielerweg op en neer lopen. Beiden hebben een scherp oog voor de typische kenmerken van arbeidsmigrantenwoningen. ,,De ramen zijn afgeplakt of de gordijnen zitten overdag dicht, de bel doet het niet of ontbreekt en het onderhoud is vaak zichtbaar slecht’’, zegt Anna.