Wel of niet applaudisseren na de ‘Matthäus Passion’? Zelfs die discussie is gepolariseerd

Jong & belegen | met video Paasvuur­bou­wers in Espelo gaan stug door, maar toch voelt het anders: ‘Je helpt tradities om zeep’

Holten is dé ‘brandhaard’ van paasvuurbouwers. Sinds mensenheugenis strijden vier buurtschappen om de hoogste of mooiste boake. Maar stikstofregels veranderen alles. Het duo Jong & Belegen, dat overal in de regio de handen uit de mouwe steekt, helpt sleppn in Splo. Onder het motto: vrijwilligerswerk is ook werk. „Het leuke is er af.”