Welsumer leest vonnis rechter over windmolen buurman en gelooft ogen niet: ‘Fout lijkt expres gemaakt’

Borgeler­bad in Deventer houdt na zomersei­zoen vast aan winterslui­ting

Zwemmen in het buitenbad van het Borgelerbad in Deventer in de winter. Normaal geen probleem. Dit jaar voor de tweede keer op rij wel. In mei opent het buitenbad voor het zomerseizoen. Maar in het winterseizoen blijft het bad weer leeg. De hoge energiekosten zijn óók dit jaar de reden van de wintersluiting.