Weseper BMX-er Schotman is blij dat de winter voorbij is ‘ik vind het echt een verschrikking’

BMXDe afgelopen drie weken bereidde BMX’er Mitchel Schotman zich in de Zuid-Franse zon voor op de naderende seizoensstart. In de afsluitende wedstrijd in Sarrains afgelopen weekend, waar voor Nederland ook punten vielen te verdienen voor de olympische ranking, miste hij beide keren de finale.

Twee keer de finale missen in een sterk veld, kan gebeuren zou je zeggen. De start van de Europese cyclus is over twee weken in het Italiaanse Verona, het eerste serieuze meetmoment van het seizoen. Toch had Schotman er flink de pest in. Afgelopen januari haalde hij in Tours bij eenzelfde soort wedstrijd wel twee keer de finale. „Een trainingswedstrijd? Dat bestaat in mijn ogen niet. Dat het vandaag niet lukte lag puur aan mijzelf. Ik maakte de fouten, bijvoorbeeld bij de start was ik niet helemaal scherp. Een mentaal ding in mijn ogen. In de auto terug naar huis ga ik dit met mijn coach bespreken.”

Schotman is maar wat blij dat de winter voorbij is, ook speelde zijn gekwetste schouder daarin een rol. „Ik loop al sinds juni met die blessure en nu is het voor het eerst een beetje onder controle. Ik ben inmiddels al weer drie keer gevallen. Ik had liever twee keer mijn pols gebroken, een schouderblessure is verschrikkelijk. In de warmte trainen is zodoende heerlijk, veel beter dan de kou in Nederland. Alles wat ik in de training wilde doen, heb ik ook kunnen doen. Fysiek voel ik me erg goed, en mijn starts zijn veel beter dan voorheen.”

Kwalificatie voor de Oympische Spelen van Parijs

Punten halen is noodzakelijk, om de kans om naar de Spelen van Parijs van volgend jaar te mogen zo groot mogelijk te maken. Hoe hoger Nederland op de ranking staat, hoe meer rijders afgevaardigd mogen worden. Voor drie rijders moet Oranje bij de top-twee staan, dat wordt een lastig karwei. En individueel? „Er is een kans, dat weet ik zeker. De bond kijkt alleen maar naar de allergrootste wedstrijden zoals de wereldbekerwedstrijden. Die beginnen in juni, dus vanaf dan moet ik het laten zien.”