Wil GA Eagles weer ver komen in de beker, dan moet het zich eerst ontdoen van Heracles: ‘Zij hebben eredivisiewaardige selectie’

Boer Tonnie uit Klarenbeek kan stroom leveren aan burgers, maar dat is lastig: ‘Net is er niet op berekend’

Tonnie Veldhuis uit Klarenbeek kan energieleverancier worden met zijn varkenshouderij. Honderden zonnepanelen op zijn stallen? Het is een zeer aantrekkelijke optie. Maar hij loopt tegen een overvol elektriciteitsnet aan. En de boer is zeker niet de enige. ,,Het liefst zou ik mensen in de buurt van energie willen voorzien.’’

9 januari